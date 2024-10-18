сегодня в 08:51

Гладков опроверг информацию о заходе украинских диверсантов в Журавлевку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг распространяемую информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Журавлевки Белгородского района.

Ранее в мессенджерах появились сообщения о том, что диверсанты попытались зайти на территорию области со стороны Журавлевки.

Он напомнил, что ситуация в Журавлевке сложная с 22 февраля 2022 года.

«Сейчас (населенный пункт — ред.) находится под абсолютным контролем ситуации наших военных», — сказал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, органы госвласти также контролируют ситуацию.