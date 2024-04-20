Гладков: два человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Жертвами очередной атаки киевских боевиков по Белгородской области стали два человека, написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.
Противник сбросил с беспилотников два взрывных устройства на село Пороз Грайворонского городского округа. В результате загорелся частный жилой дом.
«К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков.
Губернатор отметил, что в результате атаки полностью сгорели частный жилой дом и сарай. Другой дом получил серьезные повреждения. На место происшествия прибыли оперативные службы.