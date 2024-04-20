Гладков: два человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ

Жертвами очередной атаки киевских боевиков по Белгородской области стали два человека, написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram .

Противник сбросил с беспилотников два взрывных устройства на село Пороз Грайворонского городского округа. В результате загорелся частный жилой дом.

«К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в результате атаки полностью сгорели частный жилой дом и сарай. Другой дом получил серьезные повреждения. На место происшествия прибыли оперативные службы.