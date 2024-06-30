Гладков: четырехлетняя девочка погибла после удара ВСУ по Белгородской области

Киевские боевики нанесли очередной удар по мирным жителям на территории Белгородской области, в результате которого погиб ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram .

ВСУ ударили FPV-дроном по движущейся легковой машине в районе села Новое Волоконовского района.

«В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное — от полученных ран 4-летняя девочка скончалась… Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким», — написал губернатор.

Ранения, по его словам, получили все находящиеся в автомобили люди. Дедушка погибшей девочки находится в тяжелом состоянии. У него зафиксировано проникающее ранение брюшной полости. Врачи в настоящий момент оказывают раненым необходимую помощь.