Гладков: беспилотник сбили в Старом Осколе
Система противовоздушной обороны сработала над городом Старый Оскол в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
«Пострадавших нет. В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль», — написал глава региона.
На месте работают оперативные службы. Специалисты продолжат обход территории в светлое время суток.
После полуночи в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Ее отменили спустя час.