Гладков: беспилотник сбили в Старом Осколе

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Система противовоздушной обороны сработала над городом Старый Оскол в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram .

«Пострадавших нет. В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль», — написал глава региона.

На месте работают оперативные службы. Специалисты продолжат обход территории в светлое время суток.

После полуночи в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Ее отменили спустя час.