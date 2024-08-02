Гладков: 2 жителя ранены из-за атак дронов ВСУ в Шебекине Белгородской области

Украинские дроны с раннего утра атакуют Шебекинский горокруг Белгородской области. Были ранены еще два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в Шебекине ранен мужчина из-за нападения дрона-камикадзе на многоквартирный дом.

«Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен бригадой скорой в городскую больницу №2», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Ржевка беспилотник атаковал частный дом. Пострадал мужчина. У него диагностированы осколочные ранения лица. Медпомощь пострадавшему оказана на месте, от госпитализации житель отказался. В доме в результате атаки пробита крыша и выбиты окна.

Губернатор области добавил, что второе нападение дрона в Ржевке стало причиной повреждения крыши еще в одном доме и гараже. Третий беспилотник взорвался, когда упал на гараж. Начался пожар, который уже потушен.