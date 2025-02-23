«Гладил и целовал»: учитель танцев задержан за оральный секс со шестиклассниками

В Москве задержали учителя танцев и английского языка за развращение шестиклассников, он занимался с ребятами оральным сексом в качестве похвалы за хорошую учебу, сообщает Baza .

39-летний мужчина преподавал детям танцы и английский язык в Новой Москве. Также он давал частные занятия на дому. По данным на одном из сайтов, ранее педагог работал на кафедре международного права РУДН, проходил языковые стажировки в Швеции и Финляндии.

О методах нестандартного преподавания узнала мама одного из учеников. Школьник признался, что учитель гладил его и целовал по всему телу во время занятий в качестве похвалы за хорошую учебу. Первый раз это произошло осенью 2023 года и продолжалось полгода.

Тогда же следователи узнали о еще одном пострадавшем. Ученик получал от преподавателя аналогичные поощрения.

19 февраля мужчину задержали. На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о насилии над несовершеннолетними. Следователи считают, что пострадавших от его действий может быть намного больше.