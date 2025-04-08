Гигантских муравьев обнаружили на кровати россияне в отеле во Вьетнаме

Гигантских муравьев и ядовитого паука обнаружили россияне, заселившись в экоотель во Вьетнаме. Сотрудники заведения просто вымели животных на пол и предложили туристам продолжить жить в номере, сообщает SHOT .

Олеся из Санкт-Петербурга рассказала, что путешествовала по Вьетнаму вместе с возлюбленным и друзьями. Они решили на сутки остановиться в отеле-кемпинге YesHue Eco в городе Хюэ. За два двухместных номера компания заранее заплатила 14 тыс. рублей.

Зайдя в номер, ребята увидели полчища гигантских муравьев на кровати, а на стене был ядовитый паук. Работники отеля не придумали ничего лучше, как просто вымести животных из номера. Затем они сказали россиянам, что те могут заселяться в номер, так как там чисто.

Компания решила не оставаться в экоотеле. Им пообещали вернуть деньги, потраченные на бронирование номера. Однако ребята свои средства все еще не получили.

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