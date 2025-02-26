Гигабайты детского порно: Интерпол помог полиции в РФ задержать интернет-барыгу

Интерпол оказал содействие МВД России в задержании распространителя детской порнографии. Им оказался Максим Х. — 38-летний житель Ряжска в Рязанской области, ранее судимый за кражи велосипедов, сообщает Mash .

Правоохранители из Бразилии выявили злоумышленника через платный Telegram-канал, который тот создал в 2022 году для продажи доступа к запрещенному контенту. Установив его примерное местоположение, силовики передали информацию российским спецслужбам. Те в свою очередь быстро задержали барыгу.

В результате у Максима были изъяты телефон с доказательствами его противоправной деятельности и компьютер, содержащий сотни гигабайт детской порнографии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В 2013 году мужчину осудили за кражу 17 велосипедов. Отбывая наказание, он работал поваром в СИЗО. После освобождения занялся распространением запрещенки.

Ранее петербургские общественники помогли поймать распространителя детского порно. Они обнаружили «нездоровую активность» мужчины 1977 года рождения, который работал охранником в универмаге.