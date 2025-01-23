Петербургские общественники помогли поймать распространителя детского порно

Центр защиты и развития личности из Санкт-Петербурга в 2024 году выявил свыше 100 преступлений и кризисных ситуаций в 30 российских регионах и нескольких зарубежных странах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Усилия общественников позволили защитить множество детей и задержать 10 злоумышленников, вовлеченных в половые преступления и незаконный оборот наркотиков.

В конце прошлого года сотрудники ЦЗРЛ обнаружили «нездоровую активность» мужчины 1977 года рождения, который работал охранником в крупном универмаге. В свободное время он занимался распространением и обменом порнографией с участием несовершеннолетних.

В его телефоне были найдены сообщения, подтверждающие преступления. Смартфон с зафиксированными переписками обнаружили в необычной обстановке — он находился в центре своеобразного «алтаря» у мужчины дома, рассказал председатель совета ЦЗРЛ Леонид Армер.

Сначала подозреваемый отрицал свою вину, утверждая: «Я не знаю, зачем и почему мне это кто-то присылает». Однако улики изменили его показания, и тот признался в своем участии в специфических чатах. Мужчину обвинили по ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), по решению суда он помещен под стражу. Расследование продолжается.