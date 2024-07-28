Гидроцикл насмерть переехал купавшегося мужчину в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после того, как гидроцикл наехал на купающегося мужчину в Подмосковье, пострадавший скончался, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Трагедия произошла 26 июля в акватории реки Осенки вблизи деревни Богдановка городского округа Коломна.
Водитель гидроцикла, не обеспечив безопасное расстояние и скорость движения, наехал на купающегося в реке мужчину. От полученных травм потерпевший умер.
Следователи устанавливают все причины трагедии.
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