Генштаб ВСУ доложил о напряженной ситуации под Краматорском

Украинский Генеральный штаб в четверг рапортовал о напряженной обстановке на краматорском направлении. Речь идет о территориях ДНР, подконтрольных ВСУ, сообщает Life.ru .

Как заявили в ведомстве, с начала суток на краматорском участке фронта произошло уже 5 боестолкновений между украинскими и российскими силами. Два боя до сих пор идут в окрестностях села Ивановское (ДНР).

На краматорском направлении находится город Часов Яр, за который идут активные столкновения.

Ранее военкор Юрий Котенок утверждал, что украинские войска признали потерю большей части микрорайона Канал в Часовом Яре, а также откатились к западным рубежам в пределах города.