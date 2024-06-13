Генштаб ВСУ доложил о напряженной ситуации под Краматорском
Генштаб ВСУ: 13 июня на краматорском направлении было 5 боестолкновений
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Украинский Генеральный штаб в четверг рапортовал о напряженной обстановке на краматорском направлении. Речь идет о территориях ДНР, подконтрольных ВСУ, сообщает Life.ru.
Как заявили в ведомстве, с начала суток на краматорском участке фронта произошло уже 5 боестолкновений между украинскими и российскими силами. Два боя до сих пор идут в окрестностях села Ивановское (ДНР).
На краматорском направлении находится город Часов Яр, за который идут активные столкновения.
Ранее военкор Юрий Котенок утверждал, что украинские войска признали потерю большей части микрорайона Канал в Часовом Яре, а также откатились к западным рубежам в пределах города.