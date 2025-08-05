Генпрокуратура РФ хочет изъять активы у экс-главы Верховного суда Адыгеи

Российская Генеральная прокуратура намерена изъять у Аслана Трахова, который свыше 20 лет был председателем Верховного суда (ВС) Адыгеи, сотни объектов недвижимости, оцениваемых более чем в 2 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Его активы, по мнению генпрокуратуры, имеют коррупционное происхождение. Они были спрятаны с помощью оформления на членов семьи и третьих лиц. После ухода с высокой должности в регионе Трахов принялся возвращать имущества в семью, а коррупционно-судейские традиции продолжил его сын.

Иск по данному делу подписан первым замгенпрокурора Анатолием Разинкиным. Его подали в Октябрьский райсуд Краснодара. Вместе с отцом за коррупцию будет отвечать Рустем Трахов, который ранее был главой Прикубанского районного суда Краснодара, а сейчас работает там судьей.

Надзор установил, что экс-глава ВС Адыгеи часто игнорировал положенные по должности запреты и ограничения, а также скрывал истинное материальное положение. Мужчина оформлял дорогую недвижимость на близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что поведение Трахова — это акт коррупции, который направлен на капитализацию купленных на неподтвержденные доходы активов. При этом процесс их передачи от доверенных лиц все еще продолжается.