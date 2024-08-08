Генералу Булгакову предъявили обвинение

Следствие обвинило генерала Булгакова в мошенничестве на 50 млн рублей

Следствие обвинило арестованного генерала Дмитрия Булгакова в мошенничестве с госконтрактом на 50 млн рублей, пишет ТАСС .

«Обвинение связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге», — указано в публикации со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн руб. При этом сам Булгаков вину не признает, уточняет агентство.

Ранее в деле Булгакова появились эпизоды, связанные с поставками продуктов питания кадетам.

Экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков был арестован 26 июля. Он отвечал за материально-техническое обеспечение российских вооруженных сил.