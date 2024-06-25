Генерал Попов: дрон MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

Российский пилот Су-34 предотвратил столкновение с дроном MQ-9 Reaper в Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Попова.

Модульный беспилотник проамериканской коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС РФ в небе над провинцией Хомс. Инцидент произошел 25 июня около 14:00 по Москве над населенным пунктом Эс-Сухне. Российский истребитель выполнял плановый полет в воздушном пространстве Сирии.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — рассказал Попов.

Также генерал добавил, что за последние сутки в районе Эт-Танф было отмечено 6 подобных нарушений двумя истребителями F-15, парой F-16 и еще одной парой истребителей Rafale. Девять раз был нарушен протокол деконфликтации от 9 декабря 2019 года, который связан с несогласованными полетами БПЛА.