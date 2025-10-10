«Гелик» с тремя девушками пробил ограждение и упал в пруд в Назрани
Фото - © скриншот
В Ингушетии в городе Назрань 10 октября автомобиль Mercedes-Benz G-класса («Гелик») на большой скорости пробил ограждение набережной и упал в Счастливый пруд. Внутри салона транспортного средства находились три девушки, момент происшествия попал на видео, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как «Гелик» на большой скорости ехал по улице, которая заканчивалась набережной. Вместо того, чтобы свернуть на повороте налево, транспортное средство продолжило двигаться прямо, пробило ограждение и рухнуло в воду.
Происшествие случилось на улице Фабричной на глазах десятков очевидцев. Свидетели аварии тут же бросились к набережной, они помогли девушкам выбраться на берег. В итоге жертв удалось избежать.
Предварительно известно, что за рулем «Гелика» была студентка, которая не справилась с управлением. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.