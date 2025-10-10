«Гелик» с тремя девушками пробил ограждение и упал в пруд в Назрани

В Ингушетии в городе Назрань 10 октября автомобиль Mercedes-Benz G-класса («Гелик») на большой скорости пробил ограждение набережной и упал в Счастливый пруд. Внутри салона транспортного средства находились три девушки, момент происшествия попал на видео, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как «Гелик» на большой скорости ехал по улице, которая заканчивалась набережной. Вместо того, чтобы свернуть на повороте налево, транспортное средство продолжило двигаться прямо, пробило ограждение и рухнуло в воду.

Происшествие случилось на улице Фабричной на глазах десятков очевидцев. Свидетели аварии тут же бросились к набережной, они помогли девушкам выбраться на берег. В итоге жертв удалось избежать.

Предварительно известно, что за рулем «Гелика» была студентка, которая не справилась с управлением. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

