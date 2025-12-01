«Где прокурор!»: неадекват с ножом залез на балкон и устроил переполох в Ногинске

В Ногинске мужчина в неадекватном состоянии с ножом сначала забрался на крышу многоэтажки, затем перебрался на перила балкона и стал требовать прокурора. Момент происшествия попал на видео, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, что на перилах общедомового балкона на шестом этаже сидел мужчина в шортах и громко что-то кричал. По словам очевидцев, он требовал привести прокурора.

«Что у них там происходит, непонятно», — сказала автор ролика за кадром.

На видео также попал момент, как несколько человек вели переговоры с мужчиной в неадекватном состоянии. Позднее его удалось снять с балкона и отправить в больницу.

Есть предположение, что мужчина находился под воздействием запрещенных веществ. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

