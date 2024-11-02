Газовый баллон взорвался в кабине грузовика на МКАД
Газовый баллон взорвался в кабине грузовика во время движения по МКАДу. Водителя экстренно госпитализировали, сообщает SHOT.
Взрыв произошел в салоне тягача Volvo на 31 км внутренней стороны МКАД. Предварительно, произошла разгерметизация баллона, после чего прозвучал громкий хлопок с огненной вспышкой.
Очевидцы помогли водителю выбраться из кабины, они же оказали ему первую помощь. Скорая помощью доставила мужчину в городскую больницу с сильными ожогами лица и рук.
На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.