сегодня в 21:09

Газовый баллон взорвался в кабине грузовика на МКАД

Газовый баллон взорвался в кабине грузовика во время движения по МКАДу. Водителя экстренно госпитализировали, сообщает SHOT .

Взрыв произошел в салоне тягача Volvo на 31 км внутренней стороны МКАД. Предварительно, произошла разгерметизация баллона, после чего прозвучал громкий хлопок с огненной вспышкой.

Очевидцы помогли водителю выбраться из кабины, они же оказали ему первую помощь. Скорая помощью доставила мужчину в городскую больницу с сильными ожогами лица и рук.

На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.