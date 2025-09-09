сегодня в 16:41

«Газель» с 500 кг запрещенных веществ задержали в Подмосковье

Двое наркосбытчиков планировали провезти в Москву 479 свертков с порошкообразными наркотиками общей массой практически 500 кг, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Силовики рядом с Солнечногорском в Подмосковье на 43 км трассы М-11 «Нева» остановили грузовик и устроили осмотр кузова. В «Газели» нашли 4 металлических катушки с кабелем. В них находились наркотики.

Правоохранители произвели изъятие 500 кг порошка. В ходе экспертизы выяснилось, что в них находился эфедрон.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованный группой в особо крупном размере). Мужчин суд отправил под стражу.