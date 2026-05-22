Газдиев заявил, что ВСУ могли применить авиабомбу в ЛНР

Корреспондент RT: при ударе по Старобельску могли использовать не только БПЛА

Корреспондент RT Мурад Газдиев заявил, что при ударе по Старобельску украинские военные могли использовать не только дроны, но и ракету или авиабомбу.

По словам журналиста, на месте атаки образовалась крупная воронка, также найден осколок, который может принадлежать ракете или авиабомбе. Газдиев допустил, что удар был комбинированным.

«Это так называемый комбинированный удар, удар с применением различных родов войск и типов боеприпасов. И обычно (или всегда) подобные атаки происходят после тщательной разведки. Так что это не могло быть случайностью», — цитирует его Telegram-канал RT.

Президент России Владимир Путин назвал удар по Старобельску проявлением неонацизма. По его данным, в результате атаки по колледжу в ЛНР погибли шесть человек.

Глава государства также сообщил, что общежитие в Старобельске атаковали в три волны с применением 16 беспилотников.

