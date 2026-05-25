Газдиев показал Лантратовой разрушенное общежитие в Старобельске

сегодня в 12:30

Газдиев показал Лантратовой последствия удара по общежитию в Старобельске

Корреспондент Мурад Газдиев показал уполномоченной по правам человека Яне Лантратовой последствия удара по общежитию колледжа в Старобельске, сообщает RT .

По словам журналиста, после атаки здание оказалось завалено почти до третьего этажа. Спасатели оперативно вывели студентов, находившихся наверху.

Однако добраться до людей на нижних этажах оказалось невозможно из-за угрозы обрушения конструкций.

«Буквально все слышали, как они кричат. Их не смогли вытащить», — добавил Газдиев.

Ранее Яна Лантратова сообщила о состоянии пострадавших в результате теракта в Старобельске Луганской Народной Республики.

