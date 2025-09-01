ГАИ показала затопленную речной водой трассу в Красноярском крае

Река вышла из берегов и залила трассу в Красноярском крае

1 сентября, начиная с 15:00 по местному времени, Госавтоинспекция Красноярского края вынуждено ограничила движение для всех видов транспорта из-за того, что река вышла из берегов и затопила проезжую часть. Соответствующее видео с подтопленных территорий ГАИ показала в официальном Telegram-канале .

Подтопление территорий произошло в Балахтинском районе Красноярского края рядом с селом Огоньки. Предварительно известно, что река вышла из берегов и затопила проезжую часть из-за прорыва дамбы, который и спровоцировал подъем уровня воды.

Судя по опубликованным кадрам, автомобилисты могут подъехать к участку, где произошло подтопление, но дальше двигаться опасно — с левой стороны дороги крутой обрыв, который теперь напоминает водопад.

По данным Госавтоинспекции, на месте происшествия работает аварийная бригада и работает наряд ДТП. При этом происшествие на дамбе никак не повлияло на движение по трассе Р-257. Автомобилистов просят быть максимально внимательными, учесть ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения.