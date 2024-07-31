ГАИ показала видео задержания малолетних гонщиков с тарантиновскими диалогами

В Орджоникидзевском районе Кузбасса инспекторы ДПС задержали несовершеннолетних нарушителей — владельцев мопедов. В момент поимки подростков между ними и представителями правопорядка происходят диалоги, напоминающие беседы из фильмов Квентина Тарантино, сообщает «Сiбдепо» .

Кадры с места событий опубликовала дорожная полиция. На видео можно заметить, как 14-летний гонщик спорит с инспектором и пытается доказать, что имеет право гонять по деревне на мопеде, а шлем надевать якобы неудобно. Затем подросток признается, что взял мопед втайне от родителей.

«На кадрах инспектор терпеливо объясняет подросткам, что для управления мототехникой необходимо водительское удостоверение», — сообщили в кемеровской ГАИ.

Дорожная полиция напомнила, что для управления мотоциклом надо иметь водительское удостоверение категории A или A1 в зависимости от объема двигателя, а владельцы скутеров и мопедов должны предъявлять права категории M. Для кроссовых мотоциклов водительское удостоверение не нужно, но на них нельзя ездить по большим дорогам общего пользования — только по закрытым и специально оборудованным трассам.