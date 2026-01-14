Г**** течет рекой: нечистоты затапливают коттеджи в пригороде Челябинска

В Казанцеве, расположенном под Челябинском, возникла серьезная проблема: частные домовладения оказались подтоплены сточными водами из канализации. Местные жители сообщают, что неприятная ситуация длится уже около недели, начиная с праздничных дней, но добиться устранения проблемы пока не получается, сообщает 74.RU .

Одна из жительниц рассказала, что с 8 января из-за поломки канализационной насосной станции, обслуживающей многоквартирные дома в микрорайоне Славино, наблюдается постоянное и неконтролируемое изливание неочищенных канализационных отходов. Эти отходы напрямую попадают на территорию частного сектора в Казанцеве, вызывая затопление дворов, огородов, подвалов и дорог.

Характер запаха вполне очевиден. По словам жителей, затоплены не только улицы, но и сами дома с прилегающими территориями.

В администрации Сосновского района подтвердили наличие проблемы, объяснив ее неисправностью насосной станции. По словам чиновников, владелец канализационных сетей взял на себя обязательство в кратчайшие сроки провести ремонт оборудования. Кроме того, планируется установка резервного насоса российского производства для предотвращения подобного в будущем. Ситуация находится под контролем администрации.

