Футболисты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку во время матча Происшествия сегодня в 22:23 Фото - © скриншот

Футболисты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку во время матча 14-го тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на 54-й минуте встречи, в конфликте приняли участие игроки обеих команд. Главный судья Алексей Сухой во втором тайме удалил с поля защитника «армейцев» Виллиана Рошу и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова. После первого тайма «Спартак» ведет в счете 1:0. Единственный мяч в концовке тайма забил Тео Бонгонда.