Футболисты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку во время матча
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Футболисты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку во время матча 14-го тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на 54-й минуте встречи, в конфликте приняли участие игроки обеих команд.
Главный судья Алексей Сухой во втором тайме удалил с поля защитника «армейцев» Виллиана Рошу и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова.
После первого тайма «Спартак» ведет в счете 1:0. Единственный мяч в концовке тайма забил Тео Бонгонда.