Футболист сломал челюсть члену команды соперника во время матча в Кузбассе

Матч ФК «Темп» из Барнаула и ФСК «Распадская» из Кузбасса в Кемеровской области завершился телесными повреждениями. Один футболист сломал другому челюсть на 70-й минуте игры, сообщает « 112 ».

ФСК «Распадская» начала проигрывать на домашнем стадионе. Предположительно, полузащитник команды Артем Л. расстроился и на 70-й минуте ударил игрока команды соперника, Владимира З., в челюсть, сломал ее.

Агрессору дали красную карточку. Матч ФСК «Распадская» проиграла.

С Артемом Л. расторгли контракт. Также против него могут завести уголовное дело. У Владимира З. поломана челюсть в двух местах со смещением.