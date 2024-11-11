Футболист Джикия накопил штрафов за нарушение ПДД более чем на 2 млн рублей

С апреля 2021 года по ноябрь 2024 года Джикия получил 2148 штрафов, общая сумма которых составила 2 млн 32 тыс. рублей. Таким образом, за последние 3,5 года он нарушал ПДД на своем Mini Cooper JCW в среднем 1,6 раза в день.

При этом 44 штрафа на общую сумму 35 тыс. рублей футболист пока не оплатил.

Наиболее частыми причинами штрафов за указанный период стали: превышение скорости (1915 случаев), пренебрежение ремнем безопасности (138 случаев) и несоблюдение требований знаков или разметки (45 случаев).

Стоит отметить, что Джикию 68 раз ловили за превышение скорости более чем на 60 км/ч. По КоАП РФ это нарушение может привести к штрафу или лишению прав на срок до полугода, но только при фиксации инспектором. В случае повторного нарушения водителю грозит лишение прав уже на год.