Фуры из Китая пытались ввезти в Россию почти 3 тыс спрятанных дронов

Таможенники в Приморском крае обнаружили в фурах из Китая почти 3 тыс. дронов. Они были спрятаны среди других товаров, сообщает Baza .

Неожиданная находка содержала в себе два БПЛА, 2672 квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих к ним. Все эти дроны были в нескольких фурах, прибывших из Китая.

Некоторые из БПЛА были оснащены тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов. Дроны были спрятаны среди товаров, которые доставлялись на адрес российской фирмы. При этом они не были задекларированы правильно.

В документах отправитель указал, что фуры перевозят товары народного потребления. В итоге дроны были изъяты и отправлены на экспертизу. Возбуждено дело по административной статье о недостоверном декларировании товаров.

Ранее 10 фур с эксклюзивными настольными играми застряли на границе с Казахстаном. Доставка одного такого грузовика обходится примерно в 70 тыс. долларов, не считая стоимости груза.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.