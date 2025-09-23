10 фур с эксклюзивными настольными играми застряли на границе с Казахстаном

Семь тыс. фур из-за неразберихи застряли на границе с Казахстаном. При этом в 10 грузовиках находятся эксклюзивные настольные игры, сообщает Mash .

В большинстве фур перевозят одежду, обувь, посуду и ткани. Еще десять тягачей транспортируют настольные игры. По словам перевозчиков, в машинах находится не менее 25 тыс. игр, таких как «Монополия», Dungeons & Dragons и «Мафия». Большинство игр заказывают любители. Доставка одного такого грузовика обходится примерно в 70 тыс. долларов, не считая стоимости груза.

Водители уже третью неделю находятся на границе в крайне сложных условиях: у них нет еды, воды и туалета. Из-за этого возникают серьезные проблемы с поставками на столичные рынки и в пункты выдачи заказов (ПВЗ).

Предприниматели терпят убытки, срываются контракты, а затор на дорогах лишь увеличивается. Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время, водителям придется стоять еще как минимум 3 дня.