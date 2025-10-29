Фура сорвалась с моста и рухнула на железнодорожные пути в Симферополе

сегодня в 23:20

Водитель пострадал при падении фуры с моста в Симферополе

В Симферополе произошло серьезное ДТП с участием большегруза, сообщает РЕН ТВ .

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, фура сорвалась с моста и рухнула на железнодорожные пути.

Видеозаписи с места происшествия показывают, что грузовик пробил ограждение моста — кабина автомобиля упала непосредственно на рельсы, серьезно повредив железнодорожное полотно, а прицеп вертикально свисает с проезжей части.

Предварительно рассматриваются версии технической неисправности транспортного средства или ошибки водителя, который пострадал при аварии.

Движение по железной дороге в районе происшествия временно ограничено.