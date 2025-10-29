Фура сорвалась с моста и рухнула на железнодорожные пути в Симферополе
Водитель пострадал при падении фуры с моста в Симферополе
В Симферополе произошло серьезное ДТП с участием большегруза, сообщает РЕН ТВ.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, фура сорвалась с моста и рухнула на железнодорожные пути.
Видеозаписи с места происшествия показывают, что грузовик пробил ограждение моста — кабина автомобиля упала непосредственно на рельсы, серьезно повредив железнодорожное полотно, а прицеп вертикально свисает с проезжей части.
Предварительно рассматриваются версии технической неисправности транспортного средства или ошибки водителя, который пострадал при аварии.
Движение по железной дороге в районе происшествия временно ограничено.