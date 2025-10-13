Фура с грузинским вином попала в ДТП под Железноводском
Алкоголь разлился по объездной дороге Пятигорска
На объездной дороге между Пятигорском и торговым центром «Гипермаркет Лента» вблизи Железноводска произошло ДТП с фурой, перевозившей грузинское вино, сообщает Ura.ru.
В результате аварии алкогольная продукция разлилась по проезжей части, создав помехи движению.
На месте работают экстренные службы, правоохранители охраняют разлившийся товар.
Информация о состоянии водителя фуры в данный момент уточняется.