ФСО задержала странную американку рядом с подмосковной резиденцией Путина

В подмосковном Ново-Огареве, где находится резиденция президента России Владимира Путина, задержали 30-летнюю гражданку США Алексу Р. Она не говорит по-русски и не смогла объясниться с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО), утверждает Baza .

Американку задержали «пару недель назад». От иностранки смогли узнать только то, что она приехала из штата Техас. После этого, по данным канала, задержанную решили передать сотрудникам полиции.

Алекса, судя по ее страничке в социальных сетях, часто бывает в России. Источники утверждают, что с сентября по конец декабря 2024 года она была зарегистрирована в гостинице в Красногорске. Сейчас американка проживает в РФ по туристической визе.

Пока неизвестно, возбуждено ли в отношении задержанной административное или уголовное дело, добавляет Baza.