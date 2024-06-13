ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей из Соцфонда РФ

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии раскрыли в России хищение более 1 млрд рублей социальных выплат, пенсий и ипотечных взносов на основе якобы полученных из ЕС поддельных документов, сообщает пресс-служба ФСБ .

По данным следствия, группа преступников украла средства из Соцфонда РФ и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» в особо крупных размерах. Предварительно, ущерб государству составил более 1 млрд рублей.

Мошенничество раскрыли после того, как в некоторых субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов нашли случаи назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и смерти. Они были якобы оформлены органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также российскими посольствами в данных странах.

Кроме того, оперативники нашли подложные договоры ипотечного займа, которые были заключены между физлицами и вышеуказанным ГУП для обналичивания средств.

По вскрывшимся фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). В рамках дела прошло 15 обысков, фигуранты задержаны.