ФСБ вычислила сотрудника администрации Мариуполя, который сотрудничал с Украиной

В Мариуполе задержан сотрудник местной администрации, который передавал киевским спецслужбам данные о ВС РФ, сообщает РБК .

Злоумышленник контактировал с украинской стороной в мессенджере. Он передавал киевским спецслужбам сведения о местах дислокации российских военных.

ФСБ пресекла противоправную деятельность фигуранта. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена).

По этой статье фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Крыма по подозрению в государственной измене. Она отправляла информацию о местах расположения солдат и координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту Краснодарского края.

