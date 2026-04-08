Женщина навела ракетный удар на ж/д паром в Крыму

сегодня в 10:19

В Крыму поймали агента Киева, координировавшего удары ВСУ по ж/д парому

Сотрудники ФСБ задержали россиянку по подозрению в государственной измене. Женщину завербовали работники Главного управления разведки Минобороны Украины. Она отправляла информацию о местах расположения солдат и координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту Кавказ, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанной 25 лет. Она жила в Симферопольском районе Крыма.

В одном из мессенджеров девушка связалась с работником ГУР МО Украины. Куратор дал ей задачу приехать к Крымскому мосту. Оттуда она координировала ракетную атаку по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ в Краснодарском крае.

Еще россиянка отправляла информацию о местах расположения военных объектов, сил ПВО, передвижениях солдат, расположении кораблей в Керченском проливе. По этой информации боевики ВСУ наносили удары ракетами и бомбами по позициям российских войск. За преступления сотрудники ГУР МО Украины переводили россиянке деньги на криптовалютный кошелек.

Расследуется уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (государственная измена). Россиянку могут посадить на срок до 20 лет.

