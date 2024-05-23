ФСБ: спецслужбы Украины завербовали двух нижегородцев для диверсии на ж/д

сегодня в 13:56

ФСБ задержала двух нижегородцев по подозрению в подготовке диверсии на ж/д

В Нижегородской области сотрудники управления ФСБ задержали двух местных жителей, которые, по версии правоохранителей, были завербованы украинскими спецслужбами. Мужчины готовили диверсию на железнодорожной инфраструктуре, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вербовщики предложили нижегородцам деньги, чтобы они занимались диверсионно-террористической деятельностью.

Злоумышленники изучали обстановку на железнодорожных объектах, приобрели и изготовили компоненты самодельной бомбы. Взрывчатка была изъята в ходе обысков.

Было возбуждено уголовное дело. Спецслужбы работают над выявлением других фактов преступной деятельности фигурантов и занимаются поиском их возможных сообщников.