ФСБ: спецслужбы Украины завербовали двух нижегородцев для диверсии на ж/д
ФСБ задержала двух нижегородцев по подозрению в подготовке диверсии на ж/д
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В Нижегородской области сотрудники управления ФСБ задержали двух местных жителей, которые, по версии правоохранителей, были завербованы украинскими спецслужбами. Мужчины готовили диверсию на железнодорожной инфраструктуре, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вербовщики предложили нижегородцам деньги, чтобы они занимались диверсионно-террористической деятельностью.
Злоумышленники изучали обстановку на железнодорожных объектах, приобрели и изготовили компоненты самодельной бомбы. Взрывчатка была изъята в ходе обысков.
Было возбуждено уголовное дело. Спецслужбы работают над выявлением других фактов преступной деятельности фигурантов и занимаются поиском их возможных сообщников.