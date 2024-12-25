ФСБ проверила подшипниковые заводы после хищения 811 млн руб при гособоронзаказе

Масштабные обыски прошли на крупных российских подшипниковых заводах и дома у руководства этих предприятий по уголовному делу о хищении крупных денежных сумм, выделенных на выполнение госзаказов в сфере обороны, сообщает Царьград .

Сотрудники ФСБ провели проверки в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с гособоронзаказом.

В частности, по данным УФСБ по Ростовской области, обыски прошли в связи с уголовным делом, возбужденным на должностных лиц ООО «10ГПЗ», которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере — около 811 млн рублей.

Проверки прошли не только на заводах, но и в военных представительствах и обслуживающих организациях предприятий. Также оперативники пришли с проверкой по месту жительства начальства и их семей.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ потеряло 130 млн рублей из-за поставок бракованных подшипников для военных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа, возбуждено уголовное дело.