ФСБ против «авторитетов»: главный таджик Перми стал угрозой нацбезопасности

Лидера таджикской диаспоры Перми Одинаева признали угрозой нацбезопасности
Происшествия

Пермский край покинул Сайфиддин Одинаев, много лет возглавлявший региональную общину таджиков. По инициативе спецслужб он был признан угрозой национальной безопасности, лишен российского паспорта и принудительно выдворен за пределы страны. Вернуться в Россию он не сможет как минимум до середины 2070-х годов, пишет «Царьград» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Пребывание Одинаева в стране было признано нежелательным из-за деятельности, создающей реальную угрозу национальной безопасности России. Детали оперативных разработок не разглашаются, однако решение о лишении гражданства и 50-летнем запрете на въезд уже вступило в силу.

«За совершенные действия, представляющие угрозу для национальной безопасности РФ, аннулировано российское гражданство одного из лидеров этнической общины Пермского края», — заявили в ФСБ.

Фигура Одинаева давно привлекала внимание правоохранительных органов. Так, еще в 2014 году он был осужден за грабеж: тогда суд отправил его в колонию за открытое хищение мобильного телефона у соотечественника.

Позже лидер диаспоры стал фигурантом дела о вымогательстве. По версии следствия, он требовал более полумиллиона рублей, обещая взамен «решить вопрос» с непривлечением к ответственности по делам о торговле наркотиками.

