ФСБ против «авторитетов»: главный таджик Перми стал угрозой нацбезопасности

Пермский край покинул Сайфиддин Одинаев, много лет возглавлявший региональную общину таджиков. По инициативе спецслужб он был признан угрозой национальной безопасности, лишен российского паспорта и принудительно выдворен за пределы страны. Вернуться в Россию он не сможет как минимум до середины 2070-х годов, пишет «Царьград» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Пребывание Одинаева в стране было признано нежелательным из-за деятельности, создающей реальную угрозу национальной безопасности России. Детали оперативных разработок не разглашаются, однако решение о лишении гражданства и 50-летнем запрете на въезд уже вступило в силу.

«За совершенные действия, представляющие угрозу для национальной безопасности РФ, аннулировано российское гражданство одного из лидеров этнической общины Пермского края», — заявили в ФСБ.

Фигура Одинаева давно привлекала внимание правоохранительных органов. Так, еще в 2014 году он был осужден за грабеж: тогда суд отправил его в колонию за открытое хищение мобильного телефона у соотечественника.

Позже лидер диаспоры стал фигурантом дела о вымогательстве. По версии следствия, он требовал более полумиллиона рублей, обещая взамен «решить вопрос» с непривлечением к ответственности по делам о торговле наркотиками.

