ФСБ не дала спецслужбам Украины отравить работников ОПК в Ярославской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб с использованием токсичных химвеществ. Целью были работники одного из предприятий ОПК, расположенного в Ярославской области, сообщает РИА Новости .

В ходе исполнения террористического акта россиянин намеревался залить токсичную отраву в воздуховоды автомобилей своих жертв, но был задержан.

Опасные вещества, которые планировалось использовать в теракте, приводят к ожогам дыхательных путей, а в некоторых случаях — к летальному исходу. Именно такую отраву спецслужбы Украины поместили в специальный тайник.

Гражданин России извлек из оборудованного тайника две емкости с химическими веществами, однако воспользоваться отравой не успел.