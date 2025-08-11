сегодня в 09:34

Теракт в феврале 2025 года в Москве, во время которого был убит глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, совершил смертник. Спецслужбы Украины все чаще устраняют исполнителей диверсий вместе с жертвами, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного сотрудника ФСБ России.

Подобным образом противник уже организовал несколько терактов. Последний — в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве против Саркисяна.

Похожий сценарий проведения терактов использовался противником в Луганске и Ставрополе. Во время них погибли три гражданина РФ. Исполнителями руководили кураторы от спецслужб Украины.

На опубликованном видео террорист-смертник прошел рядом с Саркисяном и раздался взрыв. Оба мужчины погибли.

Саркисян погиб после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве 3 февраля. Взрывчатка была активирована смертником, когда военный был рядом. 7 февраля Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище.