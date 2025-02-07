Основателя батальона «Арбат» Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве попрощались с основателем батальона «Арбат» Арменом Саркисяном. Его похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает SHOT .

На церемонии присутствовали многие военные. Из-за этого охрана кладбища была усилена. Друзья и коллеги Саркисяна со всей России прислали порядка 50 венков.

Могила Саркисяна расположена рядом с местами захоронения военкора Владлена Татарского и писателя Эдуарда Лимонова.

А 6 февраля прошла церемония прощания с основателем батальона «Арбат». На ней собралось много людей, более 50 человек.

Саркисян погиб в результате взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве 3 февраля. Предварительно, взрывчатку мог активировать смертник в момент, когда мужчина проходил мимо него.

Ранее был установлен предполагаемый пособник взрыва. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.