Взорвавший Саркисяна смертник мог оказаться спецназовцем

Предполагаемый смертник, который устроил взрыв и убил главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, мог служить в элитных войсках. О былой военной службе может свидетельствовать татуировка на левой голени погибшего, сообщает «112» со ссылкой на источник.

На левой голени предполагаемого подрывника наколота давняя татуировка в виде меча. Такая наколка может свидетельствовать, что мужчина когда-то служил десантником или бойцом других специальных войск.

Предварительно, предполагаемого подрывника зовут Парур Е., ему было 55 лет. Он — гражданин Армении, ранее судим.

По данным СМИ, предполагаемый смертник активировал взрывчатку на своем теле, когда рядом с ним появился Саркисян. При взрыве они погибли.

Силовики также задержали нескольких предполагаемых подельников смертника.

ЧП в элитном московском ЖК «Алые паруса» случилось 3 февраля. При взрыве сильно пострадал основатель «Армянского батальона» и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Впоследствии он умер в больнице от полученных ран. При взрыве также пострадали трое