Взрыв в ЖК «Алые паруса»: что известно о мотивах преступления и о пострадавших

В материале РИАМО о том, что произошло в элитном ЖК Москвы утром 3 февраля.

Что известно о взрыве в «Алых парусах» 3 февраля

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Взрыв, по данным telegram-канала Baza, произошел в холле элитного жилищного комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москве около 09:50 утра. Звонившие очевидцы происшествия сообщили «о сильном хлопке внутри здания».

По данным телеграм-канала «112», сработала граната или самодельное взрывное устройство.

В доме № 77 на Авиационной улице выбиты стекла. На место выехали машины скорой помощи и оперативные службы.

Что известно о пострадавших

Фото - © РИА Новости

В результате взрыва неустановленного устройства погиб один человек и четверо пострадали. По информации СМИ, госпитализирован президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. При взрыве ему оторвало левую ногу. По последним данным Армен Саркисян скончался в реанимации. Также, по предварительным данным, погибшим является его охранник. Данная информация пока уточняется, поскольку лицо жертвы изуродовано в результате взрыва.

По данным источника Baza, также среди пострадавших — жители дома и консьерж.

По предварительным данным, несущие конструкции жилого комплекса «Алые паруса» не пострадали в результате произошедшего взрыва, риск обрушений отсутствует, уточнили в оперативных службах.

Что известно о причинах взрыва 3 февраля

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Заведено уголовное дело. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

Силовики, по данным LIFE, рассматривают версию о покушении.

«112» пишет, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками.

Саперы проверяют подземный паркинг ЖК. Они осматривают все автомобили и подозрительные объекты, которые не принадлежат жильцам. На одной из машин, вероятно, приехал человек, который ответственен за взрыв.

Известно, что в доме, где прогремел взрыв, проживают знаменитости, среди них, например, Алла Довлатова и Екатерина Одинцова. На территории ЖК есть свой аквапарк, футбольное поле и даже яхт-клуб. Один из корпусов оснащен вертолетной площадкой. Очевидно, что проживание в таком элитном ЖК по карману далеко не всем.

Что известно о погибшем в результате взрыва Армене Саркисяне

Армен Саркисян был главой Федерации бокса ДНР и основателем добровольческого батальона «АрБат» при бригаде «Пятнашка». Он действовал с 2022 года и состоял в основном из этнических армян – всего в него входило порядка 500 человек. Возглавляет «АрБат» бывший вагнеровец Айк Гаспарян, награжденный президентом Владимиром Путиным за героизм. В 2023 году бойцы батальона заключили контракты с Минобороны РФ. В августе 2024 «АрБат» был переброшен в Курскую область для отражения вторжения ВСУ.



Также Армен Саркисян готовил российских борцов в Горловке.



Убитый числится в базе украинского сайта «Миротворец» с 2015 года. Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в российской спецоперации. На Украине он был объявлен в розыск, хотя ранее у него было украинское гражданство.

В декабре 2024 года Саркисяну предъявили обвинения за участие в незаконных вооруженных формированиях, ведущих боевые действия в ДНР.

В том же декабре Саркисян получил награду от главы ДНР Дениса Пушилина за объединение людей на Донбассе. В грамоте говорилось: «В условиях давления и угроз вы стали примером того, как нужно отстаивать свою позицию и служить Отечеству».