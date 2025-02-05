Предполагаемого пособника убийства Саркисяна вычислили и ищут по всей России

Установлен предполагаемый пособник взрыва в московском ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель «Армянского батальона» («Арбата») Армен Саркисян. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Вероятного соучастника преступления установили во время оперативно-разыскных мероприятий.

«Он объявлен в федеральный розыск», — добавил собеседник журналистов.

Дело о гибели Армена Саркисяна в «Алых парусах» расследуется по 105-й статье Уголовного кодекса РФ. Силовики квалифицировали произошедшее как убийство двух и более лиц, добавили в правоохранительных структурах.

Накануне SHOT и «112» утверждали, что взрыв в «Алых парусах» устроил смертник, который мог активировать, предположительно, мину МОН-50 на своем теле. Предполагаемый подрывник — гражданин Армении, у которого была татуировка меча на ноге, что может свидетельствовать о его былой службе в элитных войсках.