Усиленная безопасность и черные венки: в Москве прощаются с Арменом Саркисяном

В столице на Троекуровском кладбище прощаются с главой федерации бокса ДНР и основателем армянского батальона «Арбат» Арменом Саркисяном (известном также как Армен Горловский), передает корреспондент РИАМО.

На прощание собралось большое количество людей. Были усилены меры безопасности. На входе поставили рамки металлоискателей.

Внутри зала прощаний разместили гроб с телом Саркисяна. В помещении собралось очень много людей, более 50 человек. Это друзья, родственники, его знакомые. Среди них виднеются мужчины в камуфляжной одежде.

На одном из столов у гроба на красных бархатных подушках виднеются 5 наград в специальных футлярах. На другом из столов лежит огромное количество красных роз, принесенных людьми.

У входа в здание установлено около 10 венков с траурными черными лентами и словами соболезнования. Люди продолжают постоянно приносить новые.

Саркисян был убит в результате взрыва в элитном московском ЖК «Алые паруса» 3 февраля. Предварительно установлено, что бомбу активировал смертник в момент, когда рядом с ним оказался Саркисян. Предполагается, что убийцей главы Федерации бокса ДНР мог быть спецназовец.