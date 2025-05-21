Фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедове

В микрорайоне Центральный города Домодедово на территорию детского сада «Василек» по улице Рабочей, дом 11Б упал фрагмент беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал, здание не повреждено. Дети и сотрудники были оперативно эвакуированы в подвал здания, сообщает пресс-служба администрации округа.

На месте работают оперативные службы. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева осмотрела территорию детского сада, пообщалась с коллективом и детьми.

«При эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму. Сейчас все в безопасности», — сообщила Евгения Михайловна.

В округе были задействованы силы ПВО. Временно были введены ограничения на взлет и посадку в аэропорту Домодедово.

В администрации Домодедово напомнили, что не надо снимать работу ПВО и выкладывать в публичное пространство — это может угрожать безопасности и помочь врагу. При обнаружении обломков следует не приближайтесь к ним ближе 200 м, не прикасаться к ним. Сообщить о происшествии можно по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.