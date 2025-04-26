Fox News: после сообщений о бомбе во Флориде закрылся аэропорт Происшествия сегодня в 03:43

Международный аэропорт Сент-Питесберг — Клируотер во Флориде закрылся после поступивших сообщений о наличии взрывного устройства, сообщает RT со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что эвакуировали пассажиры самолета авиакомпании Allegiant. Информации о пострадавших или жертвах не поступало. Ранее в Сети появились кадры предположительного сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 на дамбу около населенного пункта Поповка Белгородской области.