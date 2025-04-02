Появилось видео предположительно сброса трехтонной авиабомбы под Белгородом

В Сети появились кадры предположительного сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 на дамбу около населенного пункта Поповка Белгородской области. ВСУ использовали эту дамбу для переброски техники в российский приграничный регион, утверждает LOSTARMOUR .

На видео можно заметить сброс авиабомбы и последующий взрыв. После детонации бомбы также видна сильная ударная волна, расходящаяся во все стороны.

Ранее Telegram-канал «Два майора» заявлял, что в районе населенных пунктов Поповка и Демидовка в Белгородской области продолжаются бои. По его данным, украинские войска вновь попытались атаковать Краснояружский район, но понесли потери.

Ранее в Белгородской области водитель грузовика выжил после атаки дрона.