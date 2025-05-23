Фото: в Балашихе пассажирский автобус протаранил грузовик и снес полкузова
Фото - © Пресс-служба Госавтоинспекции Подмосковья
Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) под контролем прокуратуры устанавливают обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса, который врезался в грузовик, перевозивший бочки с маслом. По факту случившегося организована проверка, сообщили в ГАИ.
По данным ГАИ, авария произошла на Балашихинском шоссе, когда водитель рейсового пассажирского автобуса 1997 года рождения не справился с управлением транспорта и вылетел на полосу для встречного движения, где врезался в грузовик.
На опубликованном фото видно, что пассажирский автобус врезался в боковую часть грузовика и снес половину кузова. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. В результате столкновения также сильно повредилась кабина автобуса.
Балашихинская городская прокуратура взяла на контроль проводимую по факту случившегося проверку. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего законодательства.