Фото бекона довело до суда: у бизнесмена из Кемерова требуют 100 тыс рублей
Кемеровский бизнесмен попал под суд из-за фото бекона на сайте магазина
Бизнесмен из Кемерова оказался ответчиком по иску на 100 тыс. рублей. Причиной разбирательства стало фото сыровяленого бекона, сообщает Baza.
Мужчина использовал фотографию при создании сайта своего магазина морепродуктов. Он заявил, что не мог даже предположить, что обычное стоковое изображение обернется судебными проблемами.
Однако с подобными исками сейчас сталкиваются многие предприниматели. Меняются только фотографии, а схема остается неизменной.
При этом такие претензии по авторским правам абсолютно законны.
