Фото бекона довело до суда: у бизнесмена из Кемерова требуют 100 тыс рублей

сегодня в 14:43

Кемеровский бизнесмен попал под суд из-за фото бекона на сайте магазина

Бизнесмен из Кемерова оказался ответчиком по иску на 100 тыс. рублей. Причиной разбирательства стало фото сыровяленого бекона, сообщает Baza .

Мужчина использовал фотографию при создании сайта своего магазина морепродуктов. Он заявил, что не мог даже предположить, что обычное стоковое изображение обернется судебными проблемами.

Однако с подобными исками сейчас сталкиваются многие предприниматели. Меняются только фотографии, а схема остается неизменной.

При этом такие претензии по авторским правам абсолютно законны.

