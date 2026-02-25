Фонари рухнули, как домино: «русский район» в Таиланде полностью обесточило
«Русский район» полностью обесточило в Таиланде из-за обрушения фонарей
В тайском Пратамнаке произошло массовое обрушение фонарных столбов, «русский район» полностью обесточило, сообщает SHOT.
ЧП произошло около ночного рынка на холме Пратамнак. Фонари рухнули, как домино, на всей улице.
Сейчас россияне жалуются, что остались без электричества. При этом когда дадут свет — неизвестно.
Русскоговорящих в этом районе живет очень много. Они все ходят на рынок Пратамнак, его уже даже называют русским. Местные продавцы выучили русский язык и готовят там блюда русской кухни.
