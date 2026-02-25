Фонари рухнули, как домино: «русский район» в Таиланде полностью обесточило

ЧП произошло около ночного рынка на холме Пратамнак. Фонари рухнули, как домино, на всей улице.

Сейчас россияне жалуются, что остались без электричества. При этом когда дадут свет — неизвестно.

Русскоговорящих в этом районе живет очень много. Они все ходят на рынок Пратамнак, его уже даже называют русским. Местные продавцы выучили русский язык и готовят там блюда русской кухни.

